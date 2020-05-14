В российских школах предлагается отменить общие перемены

Учебные заведения должны максимально обезопасить учащихся во время эпидемии COVID-19.

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о том, как правильно организовать работу в школах во время эпидемии коронавируса. Так, одной из рекомендаций является отмена общей перемены для того, чтобы исключить общение между учениками из разных классов. Также специалисты советуют проводить дезинфекцию помещений, отменить все массовые мероприятия, уменьшить количество учеников в классах, а на входе в здание установить дозатор с антисептическим средством, пишет РИА Новости.