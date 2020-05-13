Новозеландские астрономы обнаружили новую супер-Землю

Команда астрономов из Кентерберийского университета, Новая Зеландия, обнаружила невероятно редкую, похожую на Землю планету, размер и орбита которой сопоставимы с нашей планетой.

Недавно обнаруженная экзопланета расположена недалеко от центра галактики.

Она вращается вокруг тусклой карликовой звезды, которая составляет около 10% массы Солнца .

. Планета расположена на расстоянии около 25 000 световых лет от нас.

Авторы исследования, опубликованного в Astronomical Journal, Herrera Martin и Michael Albrow, отмечают, что это «невероятно редкое» открытие из-за размеров планеты, орбиты и местоположения.

Орбита экзопланеты составляет 617 земных дней, а ее масса почти в четыре раза превышает массу Земли, что делает ее одной из немногих когда-либо обнаруженных планет малой массы.

Сравнение Земли и супер-Земли. НАСА

Чтобы обнаружить новую супер-Землю, команда астрономов обратилась к методу, известному как гравитационное микролинзирование.

Гравитационное микролинзирование основано на том факте, что гравитационное притяжение крупных объектов во вселенной искажает свет, исходящий от другого объекта.

«Объединенная гравитация планеты и ее ведущей звезды привела к тому, что свет от более удаленной фоновой звезды был увеличен особым образом. Мы использовали телескопы, распространенные по всему миру, чтобы измерить эффект изгиба света», - отметил доктор Martin, который является ведущим автором нового исследования.

Этот гравитационный эффект встречается довольно редко, поскольку он влияет только на одну из миллиона звезд в любой момент времени. Кроме того, этот тип наблюдения не повторяется и вероятность одновременного захвата планеты чрезвычайно мала, отмечают астрономы.

Ученые наблюдали данное событие микролинзирования в 2018 году и обозначили объект как OGLE-2018-BLG-0677.

Так как световой поток от этого события имел необычную форму, астрофизики в дальнейшем установили, что это событие произошло из-за звезды с планетой малой массы, пишет scoop.co.nz.