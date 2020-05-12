В столице снова можно получить цифровой пропуск по СМС
12.05.2020 22:49
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Ранее городские власти намерены были отказаться от заказа пропусков через СМС.
В Москве снова можно получить цифровой пропуск по СМС. Об этом сообщается в опубликованном 12 мая указе мэра города Сергея Собянина, пишет rg.ru.
- Чтобы оформить электронный пропуск для передвижения по мегаполису, как и было ранее, необходимо отправить СМС-заявку на номер 7377 по шаблону.
- В случае если все данные были введены правильно, код для передвижения будет прислан системой в течение нескольких секунд.
- Помимо этого в городе можно оформить пропуска для передвижения по служебному удостоверению. Оформить пропуска могут и те, кто занимается волонтерской деятельностью. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале mos.ru.
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