Минимальный оклад могут приравнять к МРОТ

Необходимость приравнять минимальный оклад к МРОТ могут внести в ТК РФ.

Специалисты Минтруда, представители профсоюзов и работодателей обсудят инициативу о приравнивании минимального оклада к МРОТ. Согласно данной инициативе, предлагается внести в Трудовой кодекс России поправку о том, что минимальный оклад не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Например, если при заработной плате в 12 тыс. рублей она состоит из 7 тыс. рублей оклада и 5 тыс. рублей премиальных надбавок, то согласно предложенному документу, оклад должен быть увеличен до величины МРОТ, пишут Известия.

При этом, как отмечают эксперты, увеличение оклада не повлечет за собой повышение зарплат сотрудникам, так как работодатель, повышая сумму оклада, может отказаться от выплаты премий.