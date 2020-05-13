Назван срок появления вакцины от COVID-19
13.05.2020 14:40
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Вакцина от коронавирусной инфекции может появиться не раньше конца июля текущего года.
В Минздраве России рассказали, когда может появиться вакцина от коронавирусной инфекции. Так, глава ведомства Михаил Мурашко считает, что появления вакцины от COVID-19 можно ожидать не раньше конца июля. При этом Мурашко отметил, что полная отмена введенных в стране ограничений и возвращение "к нормальной жизни" возможно только после того, как появится возможность проведения массовой вакцинации населения, пишет RT.
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