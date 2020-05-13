Ранее, проведение ЕГЭ планировалось начать 8 июня.

По данным пресс-службы Министерства просвещения России, ЕГЭ будет перенесен на более поздний срок. Но точную дату проведения экзаменов пока не установили. Тем не менее, в пресс-службе сообщили, что единый государственный экзамен будут сдавать только те ученики, которые планируют поступать в вузы, а в помещениях, где будут проходить экзамены, проведут все необходимые дезинфицирующие процедуры. Также, организаторы примут все необходимые санитарно-гигиенические меры для защиты учащихся, пишет ТАСС.