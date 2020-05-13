Госдума рассмотрит закон о наделении полиции новыми полномочиями

В частности, полицейским предлагается разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилые помещения.

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, согласно которому полицейские наделяются дополнительными полномочиями. Так, сотрудники правоохранительных органов смогут вскрывать автомобили граждан, а также оцеплять жилые помещения и другие объекты. Применять новые полномочия полицейские смогут для спасения жизни и предотвращения угроз здоровью граждан. При этом, полицейские освобождаются от преследования за совершенные во время исполнения своих обязанностей действия, пишет ТАСС.