США рассказали, как чувствует себя Путин после госпитализации Пескова

13.05.2020 08:41 Комментарии

Американцы проинформировали о том, как чувствует себя российский президент после того, как стало известно о госпитализации его пресс-секретаря. Соответствующая информация появилась в Twitter журналиста Стива Холланда.

В своем микроблоге Холланд цитирует советника американского президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заявил о том, что Владимир Путин пребывал в здравии и хорошем настроении в ходе разговора с главой США Дональдом Трампом. Журналист поясняет, что с той поры Вашингтон не думает о том, что российский лидер может находиться в другом состоянии.