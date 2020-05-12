ВОЗ: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

Скорость распространения коронавируса в России будет зависеть от людей и соблюдения самоизоляции.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о ситуации с коронавирусом в России. Так, по ее словам, эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в стране стабилизируется. По ее словам, об этом свидетельствуют несколько фактов:

в течение шести дней наблюдается стабилизация числа инфицированных;

снижается число выявленных случаев инфицирования коронавирусом;

снижается тенденция роста заболеваемости.

При этом Вуйнович подчеркнула, что скорость снижения распространения инфекции будет зависеть от людей и соблюдения мер профилактики инфекции, пишет РБК.