ВОЗ: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Скорость распространения коронавируса в России будет зависеть от людей и соблюдения самоизоляции.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о ситуации с коронавирусом в России. Так, по ее словам, эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в стране стабилизируется. По ее словам, об этом свидетельствуют несколько фактов:
- в течение шести дней наблюдается стабилизация числа инфицированных;
- снижается число выявленных случаев инфицирования коронавирусом;
- снижается тенденция роста заболеваемости.
При этом Вуйнович подчеркнула, что скорость снижения распространения инфекции будет зависеть от людей и соблюдения мер профилактики инфекции, пишет РБК.
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