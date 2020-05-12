Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

Общее количество инфицированных COVID-19 в РФ с каждым днем увеличивается.

Во вторник, 12 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции заявила, что на данный момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в российских регионах по-прежнему остается достаточно напряженной. По ее словам, общее количество инфицированных COVID-19 в нашей стране с каждым днем увеличивается. Также Попова отметила, что с 3 мая 2020 года в Российской Федерации не наблюдается значительного суточного роста зараженных коронавирусом, пишет РИА Новости.