Владимир Путин поручил провести работу над восстановлением базовых отраслей экономики

Глава государства распорядился создать все условия, которые помогут восстановить деятельность предприятий базовых отраслей экономики. По словам Путина, это необходимо сделать везде, где только возможно.

Обеспечить условия

«Начиная с двенадцатого мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики», - сказал глава государства на совещании в понедельник.

Как подчеркнул Владимир Путин, в данных отраслях задействовано значительное количество работников. Имеются в виду такие сферы как строительство, промышленность, а также сельское хозяйство, связь, энергетика и добыча полезных ископаемых.

Кроме этого, по словам главы РФ, деятельность этих компаний не имеет прямого контракта с потребителями. То есть, речь идет о том, что существует возможность возобновить деятельность, причем, с низкими рисками, но, если соблюдать все санитарные нормы.

План Путина

Напомним также, что ранее, как сообщалось, Путин распорядился, чтобы правительство при поддержке высших должностных лиц и представителей бизнеса разработало общенациональный план действий. Поручения соответствующего содержания обнародованы на официальном сайте Кремля.

«… Представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», - говорится в документе.

Дата исполнения поручения – первое июня. Ответственными были назначены глава кабмина Михаил Мишустин и губернаторы.