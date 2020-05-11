Самозанятым вернут налог за 2019 год

Гражданам России, оформленным как самозанятые, вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году.

Во время совещания, посвященного принятым мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране, президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым гражданам налог на профессиональный доход. Речь идет о том налоге, который был уплачен самозанятыми за 2019 год, пишет ТАСС. Также, президент предлагает предоставить всем самозанятым гражданам налоговый капитал в размере одного МРОТ (12130 рублей), который они могут использовать для погашения налоговых платежей в текущем году.

Напоминаем, что в 2019 году налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента действовал на территории Москвы, Подмосковья, Татарстана и Калужской области.