Правительство выделило свыше 81 млрд рублей на поддержку МСБ

Воспользоваться господдержкой смогут около 970 тысяч организаций.

Правительство Российской Федерации приняло решение выделить из резервного фонда свыше 81 млрд рублей на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) из отраслей экономики, которые наиболее всего пострадали от эпидемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ размещен на официальном портале кабмина.

В сообщении также сказано, что главным условием для получения субсидии является сохранение компанией не менее 90% сотрудников от их количества в марте текущего года. Полученные средства предприятие сможет направить на компенсацию срочных затрат, включая выплаты заработных плат. Заявление на получение субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика или по почте.

Уточняется, что воспользоваться государственной поддержкой смогут около 970 тысяч организаций.