Президент не стал продлевать режим нерабочих дней
11.05.2020 16:34
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Тем не менее борьба с коронавирусом будет продолжена.
Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, посвященным вопросам борьбы с коронавирусом. Так, президент заявил, что начиная с 12 мая в России прекращает действовать режим нерабочих дней. Тем не менее, борьба с коронавирусом в стране будет продолжаться, передает слова российского лидера РБК.
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