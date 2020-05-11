Президент не стал продлевать режим нерабочих дней

Тем не менее борьба с коронавирусом будет продолжена.

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, посвященным вопросам борьбы с коронавирусом. Так, президент заявил, что начиная с 12 мая в России прекращает действовать режим нерабочих дней. Тем не менее, борьба с коронавирусом в стране будет продолжаться, передает слова российского лидера РБК.