МИД РФ отреагировало на заявление Белого дома о победителях нацизма

Российское дипведомство собирается "провести серьезный разговор" с официальными лицами США.

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне возмущена попытками Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны.

Ранее в инстаграме Белого дома появилась публикация о том, что только Соединенные Штаты Америки и Великобритания в 1945 году победили нацистскую Германию, а Советский Союз даже не упоминается.

Дипведомство России отметило, что американские политики даже в честь празднования 75-летнего юбилея Победы не обмолвились и словом о вкладе СССР и огромных потерях, которые Красная Армия и советский народ понесли во время Второй мировой войны. В МИД РФ также подчеркнули, что реальные исторические факты должны быть сохранены. Кроме того российское дипломатическое ведомство собирается "провести серьезный разговор" с официальными лицами США, пишет ТАСС.