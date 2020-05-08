В Германии напомнили, кто виновен в начале Второй мировой войны
Возложить вину в развязывании Второй мировой войны на СССР бесчестно.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей статье, посвященной Дню освобождения, который в Европе празднуют 8 мая, ответил Польше, Украине, странам Прибалтики и всем, кто пытается возложить вину в развязывании Второй мировой войны на СССР. По его словам, только Германия виновата в начале страшной войны, виновата в холокосте. А все те, кто пытается переписать историю и подменить факты удобными им вымыслами разделяют Европу. Маас особо подчеркнул, что все попытки навязать жертвам войны роль преступников являются абсолютно бесчестными, пишет НТВ.
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Смело и честно признавать ошибки прошлого,в этом случае -есть будущее.
Наша страна была жертвой с начала до конца! Крупный европейский капитал вырастил нацизм и гитлера, а злой гений Европы У. Черчилль, чтобы спасти Англию от немецкий войск, спровоцировал разворот Германии на СССР. И войну Германии на два фронта вопреки мнению немецкий военных. Гесс не просто так оказался в Англии, не просто Англия закрывала глаза на агрессии Германии. А сразу после войны, именно Черчилль развязал вторую "холодную " войну против России. И мы опять были жертвой! Кстати, английский народ не поддержал агрессивные намерения. После войны "победитель" Черчилль не был избран и оставил пост премьер-министра Англии. Вот кто реально ответственен за вторую мировую войну в Европе.
Наше уважение Хайко Маасу! Хоть один человек чести нашёлся в Европе.
Честный немец!!
вот немцы молодцы...поступили честно...а на остальных шавок мы не обращаем внимания...то от бессилия, так как у самих рыло в пуху...