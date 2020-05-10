Президент объяснил, в чем заключается российская национальная идея
Владимир Путин считает, что успех зависит от будущих, а не прошлых побед.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" рассказал, что российская национальная идея заключается в патриотизме.
"Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть", - заявил глава государства.
По мнению президента, преданность и любовь к Родине не должны быть "квасными, затхлыми и кислыми". Также Путин выразил уверенность, что патриотизм нужно посвятить развитию России, так как успех зависит от будущих, а не прошлых побед, пишет "Известия".
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Патриотизьм-когда тебя выбирают бесконечно раз,а ты продлжаеш обманывать свой народ и защищать преступников мирового значения-чубайсов и сердюковых.Тогда кто ты? Патриот? когда ответиш на этот вопрос тогда и агетируй народ-если хватит совести!
Твоя идея грабить народ.
ЕдеРасты-либерасты это ЦК КПСС-2, все выкидыши КПССни там. Маски сменились, а приемы и методы остались: 1.крышевание бизнеса, в том числе, криминального 2.растаскивание бюджета страны 3. миграция чемоданов с деньгами по коридорам и кабинетам Кремля
К сожалению нет пока такой объединяющей простой народ Силы: КПССня обосралась, Справедливая Россия-сдулась или "сдули". Чекист хорошо усвоил правило: Разделяй и властвуй, а мы все пешком идите ....
А что, путин и есть нация. Поэтому патриотизм должен быть для путина
Какой патриотизм? Больше путина никто не нанес вреда России. Ежегодно тысячи самых одаренных людей покидают страну.Что общего у меня с сечиным, миллером, ротенбергом и пр швалью. которые отняли и поделили напциональное достояние страны.