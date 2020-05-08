Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры

Во время переговоров лидеры отметили особую роль России и Китая в необходимости сохранить историю Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых китайский лидер заявил, что его страна готова вместе с Россией бороться за историческую правду и отстаивать итоги Второй мировой войны.

«Являясь основными державами — победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и Россия несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия — содействовать развитию и прогрессу человечества», - цитирует китайского лидера ТАСС.

При этом Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с юбилеем Победы, а российский лидер, в свою очередь, поблагодарил главу КНР за сохранение памяти о советских людях, погибших во время Второй мировой войны на землях Китая.