Роспотребнадзор: COVID-19 теряет активность при +30℃

Жара и солнечные лучи сильно влияют на инфекционную активность COVID-19.

По данным специалистов Роспотребнадзора, при сильной жаре и попадании прямых солнечных лучей новый COVID-19 практически полностью теряет свою инфекционную активность. Это происходит при повышении температуры до +30℃. А при +70℃ коронавирус полностью теряет способность заражать человека, пишет РБК.