Количество инфицированных COVID-19 в Москве приближается к 100 тыс. человек
08.05.2020 11:28
Комментарии
Общее количество инфицированных составило 187859 человек.
За минувшие сутки российские медики обнаружили 10699 инфицированных коронавирусной инфекцией. При этом, наибольшее количество зараженных, 5846 человек, зафиксировано в Москве, где общее количество инфицированных COVID-19 достигло 98522 человек.
Общее количество зараженных коронавирусом в России составляет 187859 человек, выздоровело 26608 пациентов, 1723 человека скончались.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий