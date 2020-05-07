Эксперт заявил, что жара и солнечный свет не уничтожат коронавирус

В разговоре с Пятым каналом вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что предстоящим летом можно ожидать позитивных изменений в плане коронавирусной ситуации.

Напомним также, что ранее были озвучены предположения о том, что свет от солнца и тепло могут привести к уничтожению коронавируса. однако эксперты заверяют, что это не так. Даже несмотря на то, что в летнюю пору действительно можно ожидать спада заболеваемости.

По словам Альтштейна, это объясняется тем, что в теплое время года иммунитет человека более сильный. Кроме этого, не наблюдается такой скученности людей в помещениях, как это происходит зимой.