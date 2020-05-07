В Санкт-Петербурге подготовлен второй пакет мер по поддержке бизнеса

О поддержке предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции проинформировал мэр северной столицы Александр Беглов в ходе совещания с главой государства.

Ранее городское правительство выступило с предложением: освободить от налога в объеме 50% на имущество компании, управляющие гостиницами, торговыми центрами, а также санаториями. Однако при этом, как сообщается, есть ряд требований: площадь объектов должна составлять минимум 1000 кв. м. Получившие льготы компании должны будут освободить арендаторов их имущества от аренды либо снизить ее на период режима повышенной готовности.

Пакет мер, о котором идет речь, включает в себя следующее: понижение налоговой ставки по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий. Кроме этого, предприятиям сферы культуры планируется предоставить субсидии для компенсации их затрат.

На дополнительные льготы, как пишет РБК, также могут рассчитывать и небольшие предприятия. Правительство Санкт-Петербурга также может ввести мораторий на штрафы и пени для представителей малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Плюс к этому, в планах – обеспечение малых и средних предприятий беззалоговыми займами в размере 50% НДФЛ, уплаченного за прошлый год.

Еще одна мера будет следующего плана: Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 1 млрд руб. При этом, как уточняется, у данного фонда в текущем году будет возможность предоставить для проектов по перепрофилированию производства займы, сумма которых может составлять порядка 400 млн руб.