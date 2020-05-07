Онищенко: коронавирус "выдыхается"

Геннадий Онищенко не согласен с ужесточением режима самоизоляции, так как коронавирус уже начал "выдыхаться".

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с коронавирусом. По его словам, вирус уже начал "выдыхаться", поэтому нет смысла усиливать ограничительные меры. Онищенко подчеркнул, что в настоящее время необходимо заняться экономикой страны, ведь даже в условиях карантина людям надо работать и зарабатывать деньги. Также, депутат считает, что хотя Россия идет по собственному пути в ситуации с коронавирусом, необходимо учитывать международный опыт борьбы с распространением инфекции, пишет НСН.