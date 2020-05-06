Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа

В тех регионах, где можно приступить к снятию режима ограничений, их смягчение будет проходить в три этапа.

Во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, посвященного смягчению режима ограничений в России, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила рекомендации ведомства по выходу из режима самоизоляции. Так, рекомендации подразделяются на три этапа:

на первом этапе предлагается разрешить гражданам занятия спортом на улице и прогулки с детьми, а компании, работающие в сфере торговли и услуг, которые приняли рекомендации по ограничению площади, смогут начать работу;

предлагается разрешить гражданам занятия спортом на улице и прогулки с детьми, а компании, работающие в сфере торговли и услуг, которые приняли рекомендации по ограничению площади, смогут начать работу; на втором этапе будут разрешены прогулки, а также работа торговых точек и образовательных учреждений и компаний, работающих в сфере образования;

будут разрешены прогулки, а также работа торговых точек и образовательных учреждений и компаний, работающих в сфере образования; на третьем этапе будут открыты для посещения общественные места, включая парки и скверы.

При этом Попова отметила, что во время всех трех этапов снятия ограничений, граждане обязаны будут соблюдать необходимую социальную дистанцию, пишет РИА Новости.