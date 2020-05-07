Съемочная группа Первого канала лишена аккредитации в Белоруссии
07.05.2020 08:43
Комментарии: 1
МИД Белоруссии отозвал аккредитацию у группы после выхода материала о коронавирусе в Белоруссии.
Как сообщили на официальном сайте Первого канала, съемочная группа, работающая в Белоруссии, лишена аккредитации. МИД Белоруссии отозвал у группы Первого канала разрешение на работу в стране после того, как был выпущен материал о развитии ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Представители канала уверены, что МИД не имел оснований для лишения съемочной группы права на работу в стране.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
Правильно Белорусы и сделали . Наши центральные каналы работают на правительство. Они всегда видят много грязи за рубежом , за то у себя в стране они видят всё только хорошее . Журналистов на этих каналах нет , там работают только лизоблюды. Мой знакомый белорус , каждую неделю приезжает в Питер . Его ответ такой : У нас люди как жили , так и живут . Кому пора , тот и умирал . 1 канал выискал посвежее погост и сделал съёмку . А вот когда я приезжаю в Россию , то вижу картину страха и ужаса . Все запуганы . Пенсионеры умирают от сердца , многие попали в психушку . И никакой поддержки народа .