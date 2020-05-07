Съемочная группа Первого канала лишена аккредитации в Белоруссии

МИД Белоруссии отозвал аккредитацию у группы после выхода материала о коронавирусе в Белоруссии.

Как сообщили на официальном сайте Первого канала, съемочная группа, работающая в Белоруссии, лишена аккредитации. МИД Белоруссии отозвал у группы Первого канала разрешение на работу в стране после того, как был выпущен материал о развитии ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Представители канала уверены, что МИД не имел оснований для лишения съемочной группы права на работу в стране.