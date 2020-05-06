В Москве возобновят работу промышленные и строительные предприятия

Постепенное возобновление работы строительных компаний и промышленных предприятий начнется с 12 мая.

Во время совещания с президентом России по вопросу выхода из режима ограничений, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируется разрешить возобновление работы промышленных и строительных предприятий. Российский лидер Владимир Путин поддержал решение столичного градоначальника, назвав его инициативу абсолютно обоснованной, подчеркнув, что возобновление работы предприятий должно проходить под наблюдением главного санитарного врача России, пишет РИА Новости.