Президент допустил возможность ужесточения режима ограничений

В тех регионах и субъектах России, где принятые меры по предотвращению распространения коронавируса оправданны, их необходимо сохранить, и, если понадобиться, усилить.

Во время совещания, посвященного рекомендациям по снятию режима ограничений в России, президент страны Владимир Путин допустил, что режим будет не отменен, а наоборот, ужесточен. По словам президента, в разных регионах нашей страны существует различная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и, естественно, властями принимались различные меры по сдерживанию распространения инфекции. Поэтому, в тех регионах, где существующие "жесткие меры" оправданы, их могут не только продлить, но и усилить. А вот в тех регионах, где смягчение режима ограничений обосновано, его необходимо постепенно отменять, пишет РИА Новости.