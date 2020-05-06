Президент обратится к гражданам перед совещанием по коронавирусу

План по выходу из режима ограничений уже представлен главе России.

Сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание посвященное принимаемым мерам по смягчению режима самоизоляции и возвращению к нормальной жизни. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин обратится к гражданам перед началом совещания, на котором будут присутствовать члены правительства, администрации президента и губернаторы. Известно, что главе государства уже переданы рекомендации по снятию ограничений, пишет Лента.ру.