Президент рассмотрит перспективы отмены введенных ограничений

Совещание президента России Владимира Путина с правительством по вопросу смягчения режима самоизоляции и возвращению к нормальной жизни состоится во второй половине дня.

Сегодня, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором будут рассмотрены разработанные правительством рекомендации по постепенному сокращению введенных ограничений и выходу из режима самоизоляции, а также заслушаны комментарии и рекомендации профильных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, во время совещания с губернаторами 28 апреля текущего года, президент дал поручение разработать рекомендации по выходу из карантина и возвращению к нормальной жизни начиная с 12 мая, пишет ТАСС.