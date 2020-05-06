В ГД нашли решение проблемы зарплат на неработающих предприятиях
Сотрудников компаний неработающих из-за коронавируса можно привлекать к общественным работам.
В Госдуме предложили ввести практику общественных работ для тех компаний и предприятий, которые остановили работу в условиях распространения эпидемии коронавируса. С таким предложением выступил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов. По его словам, такая практика поможет компаниям сохранить своих сотрудников, а у работников появится возможность заработать деньги. Фаррахов напомнил, что подобная практика применялась после мирового кризиса 2008 года, пишет РИА Новости.
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Когда все государство не работает,все на масочном режиме!! Мне интересно чем занимается Госдума?Надо её распустить-посадить на самоизоляцию,потому что это они заразили всю страну-ведь они все работают в одном помещении уже 40 дней(пора поминать),а они все живы и здоровы!! Ведь они ВСЕ работают без масок!! Где они приобрели такой Мощный иммунитет?Получается, что Госдуму,Сенат,Правительство-всех надо срочно изолировать, вместе со всеми родственниками и знакомыми в отдельную РЕЗЕРВАЦИЮ!Вот от туда на удалёнке, пусть и руководят ГОСУДАРСТВОМ-без доступа к личным финансам и на полном гособеспечении!!Это будут равные условия с Народом, о судьбе которого они так сильно переживают!!Пускай каждый получит на возмещение по МРОТ на один рот и очень быстро выздоравливают,а то на них на ВСЕХ не хватит ИВЛ,что МЫ тогда будем без НИХ делать!!Это будет КАПЕЦ!!!