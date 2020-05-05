Профессор спрогнозировал два сценария безработицы в РФ

Александр Сафонов считает, что в России, скорее всего, будет реализован оптимистичный сценарий.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью "Российской газете" сообщил, что сейчас наша страна находится в самом начале роста безработицы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Также эксперт добавил, что безработица в России может пойти по одному из двух сценариев: оптимистичному или пессимистичному. По его словам, в первом случае к концу 2020 года число безработных составит около 5 млн человек (примерно 7,3%), а во втором - 7 млн человек (примерно 10,5%).

Сафонов считает, что в стране, вероятнее всего, будет реализован оптимистичный сценарий. Профессор пояснил, что значительная часть российских граждан занята в бюджетном секторе. Кроме того большинство частных организаций идут по пути сокращения заработной платы, а не массовых увольнений.