Минздрав оценил ситуацию с COVID-19 в России

В России увеличился общий прирост инфицированных из-за возросшего количества проводимых тестов на коронавирус.

Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, которые приводит пресс-служба Минздрава, хотя наблюдается общий прирост числа инфицированных, он не повлиял на среднее число заболевших, у которых зафиксировано тяжелое протекание болезни, а этот показатель является наиболее важным для общей оценки ситуации в стране. В настоящее время в России суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом составляет 7,9%. При этом отмечается 51% легких случаев заражения, у 38% пациентов медики фиксируют заболевание средней тяжести, а 11% инфицированных имеют тяжелые формы заболевания, пишет РИА Новости.