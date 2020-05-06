Минфин назвал условие раздачи "вертолетных денег"

Если бы рубль был мировой резервной валютой, правительство могло бы запустить эмиссию и одобрить раздачу денег населению.

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможность раздачи "вертолетных денег" россиянам. По сего словам, в том случае, если бы рубль был мировой резервной валютой, правительство могло бы начать эмиссию и раздачу денег всем россиянам. Но в текущих условиях наиболее важно поддержать малый и средний бизнес, который больше всего пострадал от эпидемии коронавируса и тех мер, которые принимаются для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, пишут Ведомости.