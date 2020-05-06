Минфин назвал условие раздачи "вертолетных денег"
Если бы рубль был мировой резервной валютой, правительство могло бы запустить эмиссию и одобрить раздачу денег населению.
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал возможность раздачи "вертолетных денег" россиянам. По сего словам, в том случае, если бы рубль был мировой резервной валютой, правительство могло бы начать эмиссию и раздачу денег всем россиянам. Но в текущих условиях наиболее важно поддержать малый и средний бизнес, который больше всего пострадал от эпидемии коронавируса и тех мер, которые принимаются для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, пишут Ведомости.
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зачем страна, которая за несколько лет не создала условия для россиян, денег у неё нет никогда, сапог для людей нет никогда, трусов нет, пододеяльников нет для людей и денег для людей нет. а зачем тогда эти лица, которых так много и вообще эти лица лишние в России. Понимают что им скоро убегать, так как все развалили в стране. Деньги взаймы за граница больше не дает, а эти берегут на побег из России.