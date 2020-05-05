Премьер освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам

Сохраненные средства региональные власти смогут направить на компенсацию сокращения доходов, борьбу с коронавирусом, а также на ликвидацию последствий инфекции.

Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, российские регионы до конца 2020 года будут освобождены от выплат по бюджетным кредитам из-за эпидемии инфекции COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном портале кабмина.

В распоряжении сказано, что в 2021-2024 годах субъекты РФ каждый год должны будут выплачивать по 5% задолженности, а в 2025-2029 годах – оставшуюся сумму равными частями. Также регионам предоставят возможность погасить долг досрочно. Уточняется, что сохраненные средства региональные власти смогут направить на компенсацию сокращения доходов, борьбу с новой вирусной пневмонией, а также на ликвидацию последствий инфекции.