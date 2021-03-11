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Сотрудникам оборонки запретили WhatsApp и Skype
11 Марта 2021 31 0 Политика
Сотрудники государственной корпорации «Ростех» и входящих в нее дочерних предприятий должны отказаться от рабочей переписки в мессенджере WhatsApp, а также не использовать для работы американские сервисы видеосвязи Skype и Zoom. Об этом стало известно РБК от источника в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник подчеркнул, что для личного общения пользоваться приложениями не запрещено.
Американские приложения под запретом
- Сотрудники оборонно-промышленных предприятий России, входящих в госкорпорацию «Ростех» должны отказаться от рабочей переписки в WhatsApp, Skype и Zoom, пишет РБК со ссылкой на источник. При этом он отметил, что запрет иностранных приложений действовал в компаниях всегда, однако жестко их использование стало пресекаться на «удаленке».
- Руководство «Ростеха» решило перевести деловое общение из WhatsApp после того, как изменилась политика конфиденциальности, и часть персональных данных стала уходить в Facebook. Также вследствие перехода на удаленную работу обострились вопросы безопасности и возможных утечек – «для ускорения процессов коммуникации многие из работников несанкционированно использовали Zoom и Skype». Это привело к ужесточению прежних запретов.
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- При этом «на личном телефоне для личного общения» никто использовать американские приложения не запрещает. В рабочем же порядке вместо них предлагается пользоваться «отечественными решениями». В частности для видеосвязи применяется платформа IVA Technologies. Компания разрабатывает также IP-телефоны с криптографической защитой и системой подводной связи.
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