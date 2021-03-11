Сотрудникам оборонки запретили WhatsApp и Skype 31 0 Политика

Сотрудники государственной корпорации «Ростех» и входящих в нее дочерних предприятий должны отказаться от рабочей переписки в мессенджере WhatsApp, а также не использовать для работы американские сервисы видеосвязи Skype и Zoom. Об этом стало известно РБК от источника в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник подчеркнул, что для личного общения пользоваться приложениями не запрещено.