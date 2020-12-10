Записка из ФСБ о росте цен на продукты настроила Путина против правительства 563 2 Экономика

Правительство Михаила Мишустина обычно рапортует президенту Владимиру Путину исключительно о собственных успехах и достижениях. Но перед очередным совещанием в среду, 9 ноября, на стол главы государства легла докладная записка с анализом потребительских цен от ФСБ России. В ней говорилось о росте цен в 2,5 раза на отдельные продукты. В связи с этим Путин напомнил о печальном опыте СССР и вынудил высокопоставленных чиновников искать оправдания выросшим ценам, из-за которых россияне экономят на самом главном – еде. Премьер Мишустин бросился спасать свою репутацию в глазах президента – никогда не говоривший публично о росте цен, после критики Путина он обрушился на правительство и потребовал «без воды» доложить ему о ситуации с ценами к пяти часам вечера 10 декабря.