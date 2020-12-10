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Записка из ФСБ о росте цен на продукты настроила Путина против правительства

10 Декабря 2020 563 2 Экономика
Записка из ФСБ о росте цен на продукты настроила Путина против правительства

Правительство Михаила Мишустина обычно рапортует президенту Владимиру Путину исключительно о собственных успехах и достижениях. Но перед очередным совещанием в среду, 9 ноября, на стол главы государства легла докладная записка с анализом потребительских цен от ФСБ России. В ней говорилось о росте цен в 2,5 раза на отдельные продукты. В связи с этим Путин напомнил о печальном опыте СССР и вынудил высокопоставленных чиновников искать оправдания выросшим ценам, из-за которых россияне экономят на самом главном – еде. Премьер Мишустин бросился спасать свою репутацию в глазах президента – никогда не говоривший публично о росте цен, после критики Путина он обрушился на правительство и потребовал «без воды» доложить ему о ситуации с ценами к пяти часам вечера 10 декабря.

Правительство просмотрело рост цен

  • Президент Владимир Путин косвенно подверг критике правительство Михаила Мишустина, которое не предпринимало мер для сдерживания роста цен на продовольствие. Чиновники убаюкивали себя фиктивной статистикой Росстата, который докладывает о росте продовольственных цен на 4,8% за год. В действительности рост составляет 14%, а по отдельным категориям товаров цены увеличились в 2,5 раза.
  • По информации источников, ФСБ предоставили президенту доклад о продовольственной инфляции. В нем сравнивались цены в декабре 2019 года и декабре нынешнего. Сотрудники спецслужбы пришли к выводу, что цены увеличились на 100-150% за год. После ознакомления с документом Путин высказал мысль о том, что у россиян может быть недостаточно денег для «приобретения определенных продуктов» и призвал не допустить подобной ситуации.
  • Бывший советник президента по экономике, а ныне первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал три фактора роста цен: девальвация рубля, инфляция и «очень хорошая конъюнктура» на мировых рынках. Именно последнее объяснение ближе всего президенту: Путин считает, что российские производители пытаются «подогнать внутренние цены под мировые», а значит, необходимо «сдерживать рост цен».
  • Понимание проблемы в данном случае принципиально – от него зависит решение. По большому счету у властей есть два варианта действий: оказать адресную поддержку населения перед Новым годом, как предлагают некоторые депутаты, или заняться регулированием цен и ввести ограничения для бизнеса. Поскольку Путин сам упомянул о продуктовом дефиците в СССР, в случае второго варианта можно добиться реального дефицита, когда даже за деньги найти товары будет нельзя.
  • Тем не менее, Мишустин уловил критику президента либеральной концепции рынка, свободного от государственного контроля, и обвинил профильные министерства в недооценке роста цен на продукты. Он потребовал от главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, которому теперь закрыт доступ к президенту, провести переговоры с производителями продукции с участием ФАС и ФНС.
  • При этом ФНС Мишустин поручил «напрямую еженедельно» отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать ему на совещаниях по понедельникам. Вместе с тем Мишустин напомнил подчиненным, что еще осенью речь шла о подорожании продуктов, но тогда его убеждали, что это сезонные факторы. «Сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась», – подчеркнул Мишустин. Премьер признал: правительство недооценило риски и «пустило на самотек» ситуацию.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:33, 10.12 0 0
Вася:

Путину такая ситуация только на руку! Почему?! Да чем больше стоят продукты,тем больше денег на них народ будет тратить. Тем больше выручка магазинов и тем больше приходится платить Налогов в казну. И чем беднее народ,тем меньше он ездит по всяким Турциям и Египтам отдыхать и начинают тратить свои копейки тут в РФ. Всё элементарно,Ватсон! Погодите,перед новым годом за неделю ещё цены взлетят! На днях смеялся, цена на карась 120 руб/кг и солёная развесная селёдка 128 руб/кг. Карась в Волге водится в 5 км от дома, а селёдка от наших поволжских степей в тысячах км!)))

16:24, 10.12 0 0
Александр Н:

ВВП возмущен тем что у Россиян не хватает денег на продукты ? и он же - что мне вас учить что ли? напечатайте !!! это гораздо проще чем снизить цены ...упустили цены? да ничего подобного ..просто чем выше цены -тем выше сбор налогов .. ну а для приличия можно и пальчиком погрозить

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