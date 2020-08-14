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Запад запретит вакцину России от коронавируса
14 Августа 2020 626 0 Политика
Такое единодушие Запад выражал только по отношению к санкциям против России – российская вакцина от коронавируса не получит разрешение на использование в странах Евросоюза. С критикой препарата выступили представители Великобритании, Германии и Австрии. В Минздраве России партнерам ответили, что они «чувствуют» конкуретные преимущества российского препарата и поэтому делают «абсолютно безосновательные» выводы. Впрочем, российские врачи в большинстве своем согласны с западными коллегами.
Недостаточно испытанная вакцина
- Президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Она получило символическое название «Спутник V». Помимо того, что это отсылка к первому спутнику, который запустил СССР, а V означает Victory, победу, название еще и созвучно имени президента «Путин В.» Президент попытался повысить к нему доверие, заявив, что его младшая дочь Екатерина сделала себе две прививки. Что тоже было наполнено символическим смыслом – императрица Екатерина II вошла в историю медицины прививкой от оспы.
- Однако президенту не удалось убедить профессионалов – 52% из 3 тыс. опрошенных российских медиков заявили, что не готовы сделать прививку «Спутник V» себе. Согласились на это 24,5%, привел РБК результаты опроса «Справочника врача». При этом 66% врачей заявили, что нет достаточных данных об эффективности вакцины Национального исследовательского института имени Гамалея.
- Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о клинических испытаниях 28 вакцин от коронавируса, 6 из которых проходят третью стадию испытания. Все они опережают «Спутник V», поскольку российские препарат не прошел третий этап испытаний и не имеет научно доказанной эффективности, а один из ее создателей признавался, что она была изобретена за две недели.
- «По их собственным подсчетам, они привили всего 38 человек», – заявила Sky News руководитель целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингэм. Поэтому, заключает специалист, Россия не доказала, что эта вакцина на самом деле эффективна.
- В Минздраве ФРГ согласны с этим: у западных коллег нет данных о качестве, эффективности и безвредности российской вакцины. Допуск вакцин в Европу возможен только при условии, что их фармацевтические качества будут подтверждены. Поэтому России еще предстоит доказать «положительное соотношение пользы и риска» вакцины.
- Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер напомнил России, что есть четкие правила испытания вакцин. «Для ЕС и, соответственно, Австрии не может идти речи о недостаточно испытанной вакцине», – заявил Аншобер.
- Тем не менее в Российской фонде прямых инвестиций объявили о заявках 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины. Известно об интересе Казахстана и Вьетнама.
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