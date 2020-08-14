Запад запретит вакцину России от коронавируса 626 0 Политика

Такое единодушие Запад выражал только по отношению к санкциям против России – российская вакцина от коронавируса не получит разрешение на использование в странах Евросоюза. С критикой препарата выступили представители Великобритании, Германии и Австрии. В Минздраве России партнерам ответили, что они «чувствуют» конкуретные преимущества российского препарата и поэтому делают «абсолютно безосновательные» выводы. Впрочем, российские врачи в большинстве своем согласны с западными коллегами.