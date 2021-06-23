Заморозки цен не будет. Нефтяники уговорили правительство подождать
23 Июня 2021 123 1 Экономика
Топ-менеджеры нефтяных компаний убедили правительство подождать и не вводить жесткие меры для остановки роста цен на автомобильное топливо в стране. Чиновники грозили заморозить цены, запретить экспорт и увеличить обязательные объемы продаж через биржу. Но ничего этого не будет – власти согласились ждать, когда сработает демпферный механизм, который перестал работать в этом году.
Бензин продолжит идти вверх
- По данным источников «Интерфакса», российские нефтяные компании на совещании с вице-премьером Александром Новаком договорились, что власти не будут применять жесткие меры, чтобы остановить рост цен на автомобильное топливо. Не будет ни заморозки цен, ни запрета на экспорт, ни увеличения норматива продаж на бирже.
- Вместо этого нефтяники убедили власти просто подождать, когда заработает демпферный механизм. Придуманный в 2018 году во время топливного кризиса, он предполагает, что при высоких ценах за границей правительство доплачивает нефтяникам за сдерживание цен на внутреннем рынке России, а при низких ценах на внешних рынках – нефтяники выплачивают в бюджет часть сверхдоходов, полученных на российском рынке за счет высоких цен. Однако цены на топливо должны быть стабильными.
- В 2021 году демпферный механизм показал свою несостоятельность: по данным Российского топливного союза, за полгода биржевые цена на Аи-92 увеличились на 20,8%, а на Аи-95 – на 27,5%. В рознице рост составил 6% и 7% соответственно. Из-за этого розничный бизнес оказался в убытках, говорил глава РТС Евгений Аркуша. Летом цены могут вырасти на 10-20% в силу высокого спроса. Именно поэтому властям нужно было принять срочные меры.
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- Однако никаких мер не будет – власти и нефтяники договорились ждать, когда демпферный механизм начнет работать. Ждать есть чего как минимум нефтяникам – Госдума одобрила поправки в механизм, которые увеличат им выплаты из бюджета на 350 млрд руб. Поправки снизят индикативную цену, от которой рассчитывается демпфер. Законопроект, по которому нефтяники получат больше выплат, ждет одобрения Совфеда и подписи президента.
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