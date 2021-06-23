Заморозки цен не будет. Нефтяники уговорили правительство подождать 123 1 Экономика

Топ-менеджеры нефтяных компаний убедили правительство подождать и не вводить жесткие меры для остановки роста цен на автомобильное топливо в стране. Чиновники грозили заморозить цены, запретить экспорт и увеличить обязательные объемы продаж через биржу. Но ничего этого не будет – власти согласились ждать, когда сработает демпферный механизм, который перестал работать в этом году.