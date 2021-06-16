Нефтяникам заплатят на 350 млрд рублей больше ради сохранения «стабильных» цен на бензин 272 0 Экономика

Рост цен на бензин стал большой проблемой для экономики. С декабря 2020 года по июнь биржевые цены на Аи-92 выросли на 20,8%, а на Аи-95 – на 27,5%. В рознице цены увеличились не так значительно, но догнали и обогнали инфляцию – Аи-92 подорожал на 6%, а Аи-95 – на 7%. Чтобы остановить дальнейший рост, правительство решило изменить формулу демпфера – механизма стабилизации цен на топливо. В итоге по новому расчету нефтяники получат из бюджета на 350 млрд руб. больше в 2021-23 годах.