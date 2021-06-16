Нефтяникам заплатят на 350 млрд рублей больше ради сохранения «стабильных» цен на бензин
16 Июня 2021 272 0 Экономика
Рост цен на бензин стал большой проблемой для экономики. С декабря 2020 года по июнь биржевые цены на Аи-92 выросли на 20,8%, а на Аи-95 – на 27,5%. В рознице цены увеличились не так значительно, но догнали и обогнали инфляцию – Аи-92 подорожал на 6%, а Аи-95 – на 7%. Чтобы остановить дальнейший рост, правительство решило изменить формулу демпфера – механизма стабилизации цен на топливо. В итоге по новому расчету нефтяники получат из бюджета на 350 млрд руб. больше в 2021-23 годах.
Стабильные цены требуют больших выплат
- В среду Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении параметров демпфера – механизма, призванного стабилизировать цены на автомобильное топливо, пишет ТАСС. Впервые механизм был введен в 2018 году на фоне бензинового кризиса. Но в текущем году с ним начались проблемы.
- Изначально механизм задумывался следующим образом: если экспортные цены на бензин будут выше его стоимости на внутреннем рынке, нефтяные компании получат из бюджета часть разницы. Если же цены на внешнем рынке окажутся ниже, чем на внутреннем, – нефтяники заплатят в бюджет разницу.
- Несмотря на то, что бюджет платит нефтяникам за сдерживание цен, они продолжают расти. Так, например, в марте нефтяникам заплатили 16,6 млрд руб. и еще 46,9 млрд руб. через обратный акциз. Однако это никак не улучшило ситуацию с ценами: Аи-92 за полгода подорожал на 20,8% в опте, а Аи-95 – на 27,5%. Розничные цены подскочили на 6% и 7% соответственно при накопленной инфляции за год в 6%.
- После принятия Госдумой поправок к демпферу нефтяные компании получат дополнительно из бюджета 350 млрд руб. в 2021-23 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую составило правительство. В частности, изменится индикативная цена бензина, по которой рассчитываются выплаты. Она будет снижена на 4 тыс. руб. за тонну, до 52,3 тыс. руб. в 2021 году, на 3,8 тыс. руб. в 2022 году (до 59 тыс. руб. за тонну) и на 4,1 тыс. руб. в 2023 году (до 62 тыс. руб. за тонну).
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- Если после этого цены не перестанут расти, власти готовы пойти на более жесткие меры. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать возможность соглашения о заморозке цен с нефтяниками, а также рассмотреть возможность полного запрета на экспорт бензина из России.
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