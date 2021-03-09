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За фейки о росте цен на продукты россиянам пригрозили тюрьмой
9 Марта 2021 69 1 Экономика
Говорить о росте цен в России станет сложнее – депутаты «Единой России» предложили поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о подорожании социально значимых товаров. Об этом газете «Известия» сообщил автор законопроекта Анатолий Выборный.
За ложную информацию о росте цен – тюрьма
- Продовольственная инфляция в России перешагнула порог в 8% и продолжает ускоряться. Правительство занято заморозкой цен на отдельные товары и борьбой с дефицитом (в частности куриного мяса). Депутаты Госдумы также подключились к «сдерживанию» роста цен.
- Как пишут «Известия», депутат Анатолий Выборный предложил законопроект, который вносит поправки в Уголовный кодекс и вводит уголовную ответственность за заведомо ложную информацию о подорожании социально значимых товаров.
- Россиянам будет грозить штраф от 200 до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет за сообщения о подорожании продуктов, которые не найдут подтверждения. Для юридических лиц штрафы установлены в размере 500-800 тыс. руб. Поправки предлгаются в статью УК 185.3 «Манипулирование рынком».
- По словам инициаторы законопроекта, действие закона будет осуществляться в ситуациях, когда «искусственно создается панический спрос на базовые группы продуктов». Как считает депутат, резкий скачок цен мы наблюдаем потому, что распространяется заведомо ложная информация. Именно ей депутат приписывает способность «вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».
- Депутат добавил, что «наживаться на кризисе – цинично». Также он предположил, что некто зарабатывает на распространении заведомо ложных и недостоверных сведений. «Это должно караться по закону», – заявил Выборный. Но тут же добавил, что наказывать надо источники фейков, а не тех, кто их «репостит».
- Панику в обществе сеют «спекулянты и недобросовестные торговцы», убежден депутат. Они делают это, чтобы создать «ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены». Депутат также добавил, что в России работают иностранные торговые сети. Он связал подорожание товаров с их попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.
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- В действительности цены на продовольствие в России разогнались в связи с указом президента Владимира Путина, поручившего увеличить экспорт продовольствия до 45 млрд долларов к 2024 году. В конце 2020 года сам Путин заметил, что цены стремительно растут из-за «экспортных возможностей». Из России в прошлом году вывезли продовольствия за рубеж на 30,9 млрд долларов, причем большая часть ушла в Китай.
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