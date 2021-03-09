За фейки о росте цен на продукты россиянам пригрозили тюрьмой 69 1 Экономика

Говорить о росте цен в России станет сложнее – депутаты «Единой России» предложили поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о подорожании социально значимых товаров. Об этом газете «Известия» сообщил автор законопроекта Анатолий Выборный.