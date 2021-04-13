Вывоз миллиардов долларов из России с начала года зафиксировал Центробанк
13 Апреля 2021 846 4 Экономика
Увеличение экспортной выручки и опасения по поводу новых санкций со стороны Запада привели к росту бегства капитала из России в первом квартале 2021 года. По последним данным Центробанка, чистый вывоз капитала составил 11,8 млрд долларов за три месяца. Крупные компании и банки выводили за рубеж свободные деньги и полученную прибыль.
Миллиарды «сбежали» из России
- По предварительным данным Центробанка о платежном балансе России в первом квартале этого года, чистый вывоз капитала из страны составил 11,8 млрд долларов. Это на 35% меньше, чем в 2020 году, но если в прошлом году банки и корпорации гасили внешние долги, то в этом они выводят за рубеж свободные деньги и прибыли, которые президент Владимир Путин хочет заставить их инвестировать в страну.
- Центробанк пишет, что за три месяца российские резиденты вложили 13,4 млрд долларов в покупку иностранных активов, что на 60% больше, чем за весь прошлый год. Прямые инвестиции компаний за рубеж составили 6,4 млрд долларов – под этим подразумевается вывод прибыли в офшоры.
- Банки вложили в иностранные активы 6,5 млрд долларов. По словам аналитиков Росбанка, этот отток связан с большим притоком экспортной выручки – банки получили на счета 30 млрд долларов в ноябре-феврале. Все эти деньги, заработанные на экспорте из России, ушли за границу.
- По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, это результат «низкого уровня доверия» бизнеса к России. Во многом оно обусловлено угрозой новых санкций Запада и возможной войной с Украиной в Донбассе.
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- Отток капитала давит на курс рубля – спрос на валюту для вывоза ее за рубеж превышает прошлогодний уровень на 12%. Из страны ушло 70% всех средств, которые в нее поступили по текущему счету платежного баланса, сальдо которого ЦБ оценил в 16,8 млрд долларов. Это может говорить о том, что за рубеж уходят не только новые прибыли, но и старые сбережения.
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боялись бы Иностранных санкций не выводили бы .. а раз выводят -значит их здесь так приперли что тамошние санкции это детский лепет по сравнению с действиями нашего ЦентроБанка
Интересно, а что хорошего для Российского бизнеса делает ЦБ если бизнесмены так ускоренно и усиленно выводят свои(НАШИ) денежки за рубеж и вкладывают их там, а не здесь
Вот-вот. Простой человек никак не сможет вывести миллиарды, т.к. он их и в глаза не видел.
без ЦБ и ФСБ ни один доллар не может быть переведен за границу, а тем более миллиарды. соответственно, на то получено разрешение свыше.