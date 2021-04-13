Вывоз миллиардов долларов из России с начала года зафиксировал Центробанк 846 4 Экономика

Увеличение экспортной выручки и опасения по поводу новых санкций со стороны Запада привели к росту бегства капитала из России в первом квартале 2021 года. По последним данным Центробанка, чистый вывоз капитала составил 11,8 млрд долларов за три месяца. Крупные компании и банки выводили за рубеж свободные деньги и полученную прибыль.