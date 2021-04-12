Путин решил заставить крупный бизнес вкладывать прибыль в России 361 1 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые помогут увеличить вложения в российскую экономику. Главным образом кабинету министров нужно придумать стимулы для крупного бизнеса, чтобы он инвестировал прибыль внутри страны, а не выводил ее в офшоры. Свои предложения кабмин должен представить до 1 июня, следует из перечня поручений Путина по итогам совещания 11 марта. Но контролировать процесс президент поручил Федеральной налоговой службе.