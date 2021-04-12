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Путин решил заставить крупный бизнес вкладывать прибыль в России

12 Апреля 2021 361 1 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые помогут увеличить вложения в российскую экономику. Главным образом кабинету министров нужно придумать стимулы для крупного бизнеса, чтобы он инвестировал прибыль внутри страны, а не выводил ее в офшоры. Свои предложения кабмин должен представить до 1 июня, следует из перечня поручений Путина по итогам совещания 11 марта. Но контролировать процесс президент поручил Федеральной налоговой службе.

Инвестиции под надзором налоговой

  • Президент Путин ждет от правительства до 1 июня комплекса мер, которые помогут увеличить инвестиции в экономику, в основном за счет вложений прибыли крупного бизнеса. С помощью «инвестиционного маневра» Путин рассчитывает увеличить темпы роста экономики до мировых и сократить бедность. Соответствующее поручение кабмину президент дал по итогам совещания от 11 марта, говорится на сайте Кремля.
  • Теперь правительство должно при участии общественных объединений придумать стимулы для крупного бизнеса вкладывать свою прибыль в проекты на территории России. Контролировать, как они это будут делать, Путин уже поручил Федеральной налоговой службе. В частности, налоговая будет вести мониторинг «мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний».
  • Под пристальным внимание налоговой окажутся: размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, которые были инвестированы в инфраструктурные, социальные и экологические проекты. Будут оценены и налоговые льготы для каждой конкретной компании.
  • Таким образом, Путин собирается преодолеть спад инвестиций, который в 2020 году стал максимальным за 26 лет. Так, иностранный бизнес вложил в Россию всего 1,4 млрд долларов. Годом ранее вложения оценивались в 28,9 млрд долларов. Инвестиции российского бизнеса три квартала показывали падение на 5,3%, но в четвертом вышли в рост – 1,2%. Как считают аналитики, на этом показателе мог сказаться всего один проект «Роснефти» – «Восток-Ойл».
  • Как рассчитывают в правительстве, инвестиции крупного бизнеса должны обеспечить треть от ускорения экономического роста до 3% годовых. Увеличение инвестиций в 1,5 раз до 2024 года потребует от бизнеса вложений на 10 трлн руб. Этого от него ждут кабмин и ЦБ. По прогнозу Минэкономразвития, инвестиции должны расти в текущем году на3,9%, а в 2022-23 годах – на 5,3% и 5,1% соответственно.

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  • По словам вице-премьера Андрея Белоусова, правительство думает над созданием новой линейки финансовых инструментов, чтобы обеспечить инвестиционные проекты «доступными и долгосрочными финансовыми ресурсами». Речь идет о корпоративных долевых и долговых гибридных финансовых инструментах и кредитах.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
16:17 0 0
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