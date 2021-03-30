Вывоз леса в Китай из России призвали не ограничивать до 2023 года 342 1 Экономика

Власти Приморья попросили отсрочить запрет на вывоз необработанного леса в Китай до 2023 года. Запретить экспорт сырья правительству поручил президент Владимир Путин в прошлом году. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, закон правильный, но его нельзя «принимать вот так вот резко, сплеча», передает ТАСС.