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Вывоз леса в Китай из России призвали не ограничивать до 2023 года

30 Марта 2021 342 1 Экономика

Власти Приморья попросили отсрочить запрет на вывоз необработанного леса в Китай до 2023 года. Запретить экспорт сырья правительству поручил президент Владимир Путин в прошлом году. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, закон правильный, но его нельзя «принимать вот так вот резко, сплеча», передает ТАСС.

«Сплеча» рубить поставки леса в Китай нельзя

  • Об отсрочке запрета на вывоз необработанного леса в Китай попросил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, передает ТАСС. Он отметил, что вступление закона в силу в 2022 году приведет к тому, что предприятия региона не успеют вовремя установить необходимое для соблюдения нормы оборудование.
  • По словам Кожемяко, лесники готовы исполнять закон, но «нельзя его принимать вот так вот резко, сплеча, особенно в части обработанных материалов с определенным процентом влажности». Губернатор пояснил, что сушильные печи поступают в страну из-за рубежа по контрактам. Причем, они изготавливаются в основном в Китае. «Из-за ковида задержаны все контракты как минимум на полгода, на восемь месяцев», – сказал Кожемяко.
  • В результате компании не успеют к 2022 году поставить сушильные комплексы. Это приведет к сокращению объема переработки и увольнениям на предприятия. В связи с этим губернатор Приморья попросил предоставить отсрочку организациям, которые заключили контракты на поставку оборудования, но не успели его установить.
  • Также губернатор предложил продолжить экспорт леса твердых пород диаметром метр и более в необработанном виде. Необработанными можно экспортировать и редкие породы древесины, поскольку ее переработка для экспорта «нецелесообразна», подчеркнул Кожемяко.

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  • Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года требовал ввести полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Это решение ударило по Приморскому краю, из которого лес вывозится в Китай. В 2020 году оттуда вывезли 2,2 млн тонн древесины.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:59, 30.03 2 0
Иван :

Непродлять себе не останется

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