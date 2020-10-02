Выгорание и смысл жизни. «Чьей жизнью я живу?»

Во многих крупных корпорациях и традиционных жизненных сферах до сих пор превалируют принципы достижения успеха, характерные для предыдущего века. Это выражается в отсутствии баланса и четких границ между работой и личной жизнью, гендерных стереотипах и установке «успех любой ценой».

Однако зачастую невыполнимые планы продаж, неадекватные сроки подготовки проекта или заведомо невыгодные особенности продукта приводят к конфликту целей компании и ценностей человека. Былые достижения перестают быть поводом для гордости, а внутренняя потребность в идеальном результате все чаще сталкивается с неидеальной реальностью. Патологический нарциссизм, нередко свойственный успешным людям, также повышает склонность к выгоранию (о патологическом нарциссизме мы расскажем в одной из наших следующих статей).

Важно понимать, что выгорание происходит у большинства людей, работающих в высококонкурентной среде и при интенсивном рабочем графике. В конкурентных условиях внутрикорпоративной борьбы на карту поставлено очень многое: доход, репутация и чувство собственной значимости. Эти социальные индикаторы успеха могут вынуждать вас продолжать загонять себя в угол в то время, как ваше тело и психика сигнализируют о том, что пришло время отступить и направить внимание на свои потребности.

Если вы замечаете у себя симптомы выгорания, это не значит, что вы потеряли хватку, теряете преимущество и вас можно списывать со счетов. Это просто означает, что ваша жизнь вышла из равновесия и в ней нет баланса. Это время для перезагрузки.

Выгорание - что это такое?

Понятие эмоционального выгорания введено американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году. Он охарактеризовал его как состояние эмоционального, умственного и часто физического истощения, вызванное длительным или повторяющимся стрессом. Это, в свою очередь, может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми вплоть до развития глубоких когнитивных искажений.

Выгоранию особенно подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с большой ответственностью, регулярным общением с другими людьми, эмоциональными переживаниями.

Хотя чаще всего выгорание связано с проблемами на работе, они не являются единственной его причиной. Воспитание детей, уход за пожилыми родственниками, супружеские и романтические отношения также могут вызвать выгорание.

Симптомы

Физическое истощение

Отстраненность и разочарованность

Скука и цинизм

Нетерпение и раздражительность

Установка «Кто, если не я?»

Чувство недооцененности

Подозрительность

Психосоматические проявления - головные боли, продолжительные простуды

Отрицание чувств

Как начинается выгорание?

Несмотря на то, что симптомы проявляются внезапно, выгорание - это медленный хронический процесс, который начал формироваться несколько недель, месяцев или даже лет назад.

Кто более всех подвержен выгоранию?

Как правило это люди, склонные к гиперответственности и чрезмерному контролю. Среди их внутренних установок часто звучат такие как: «я должен много работать», «я должен быть успешным», «я должен доказать (кому-то), что способен». У этих людей есть сложности в признании собственных ограничений, обусловленных человеческой природой.

Чем опасно выгорание?

Помимо психосоматических расстройств, которые доставляют вполне ощутимые физиологические неудобства, выгорание может привести к возникновению депрессивных эпизодов, а при отсутствии квалифицированной помощи и к депрессивным расстройствам. Важно понимать, что депрессия - это достаточно тяжело протекающее заболевание, в отсутствие лечения которого могут возникнуть суицидальные тенденции поведения, отчуждение от окружающих, отказ от выполнения большинства жизненных функций.

Мария, 39 лет, Москва

Мария обратилась к психологу после яркого истерического эпизода, случившегося с ней в деловой поездке за границу после ее назначения на должность руководителя крупного департамента, к которой она шла более пяти лет. Последние несколько лет Мария занимала должность заместителя, курировала основные направления работы департамента, проводила на работе по 12-14 часов в сутки и продолжала работать, даже находясь в отпуске. После заветного назначения Мария приехала в командировку и в номере отеля с ней случился приступ удушья, ее охватила паника. После этого эпизода Мария проанализировала последние несколько лет своей жизни, прицельно направленные на достижение высокой карьерной позиции. Мария пропускала мимо годы взросления своего сына, брак с мужем распался около 7 лет назад и на построение новых отношений не было времени.

Работа с психологом помогла Марии осознать причины «побега» от личной жизни в рабочую и создания невыносимых условий для реализации своего женского начала. Сейчас Мария спланировала свою жизнь так, чтобы рабочий день не превышал 10 часов, после работы она встречается с родными и близкими, посещает культурные мероприятия и хоккейные матчи детской команды, в которой играет ее сын.

Как избежать выгорания и при чем здесь смысл жизни

Никогда не упускайте из виду то, что вы как человек гораздо важнее, чем задача, независимо от того, какой бы ни была важной задача.

Выгорание - не приговор. Однако игнорирование проблемы не решит проблему. В ходе работы с коучем или психологом вы сможете в безопасной обстановке посмотреть на свою жизнь и провести переоценку тех ценностей, с которыми вы жили всю жизнь. Ваши ли это ценности, подходят ли они вам? Выбор, который вы сделали в ранние годы своей жизни, сейчас уже может не отвечать вашим внутренним потребностям.

Взгляните на отношения, которые вы выстраиваете в своей жизни, что вы привносите в них хорошего и плохого? Что эти отношения дают вам и что забирают у вас? Это очень распространенное явление, что нам тяжело понять точку зрения нашего партнера в отношениях, поскольку мы преследуем в основном собственные цели, живем только по своей системе ценностей. Без опыта работы с психологом или в психотерапевтической группе практически невозможно понять, какую реакцию и какими своими действиями мы вызываем у других.

Также посмотрите и честно оцените свою работу. Если ваша личность полностью связана с вашей корпоративной ролью - это тревожный знак. Есть ли у вас жизнь помимо работы или ваша работа определяет вашу жизнь? Кто вы за пределами ваше рабочей роли?

Жизнь много больше, чем работа, брак или одержимое стремление к одной-единственной цели.

Когда выгорание не связано с работой

Работа - не единственный источник хронического стресса, который приводит к выгоранию. Родители, партнеры в семейных и любовных отношениях и люди, которым необходимо самостоятельно ухаживать за больными родственниками тоже испытывают перегрузку, сильное истощение, усталость и, как следствие, ощущают, что не справляются со своей ролью и оказываются заложниками возникающего чувства вины.

Очень важно понимать, что выгорание в любой сфере может привести к серьезным последствиям, если оставить его без внимания и поддержки. Открытое обсуждение с партнером, супругом, членом семьи или психологом - это важный первый шаг к снятию симптомов выгорания и предупреждению серьезных негативных результатов.

Автор: Татьяна Шаманова. Коуч. Магистрант психологии НИУ "Высшая школа экономики". Сертифицированный сексотерапевт. Член Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования. >300 часов клиентских сессий и супервизий.