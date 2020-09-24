Вторая волна коронавируса началась в России. Власти ужесточают меры 427 0 Политика

Президент Владимир Путин поручил губернаторам усилить меры по борьбе с коронавирусом. Самому главе государства, по его собственному признанию, не хотелось бы вводить повторный карантин в связи с ростом числа заразившихся, но «ситуация может кардинально поменяться». После совещания у президента в Москве закрыли крупные магазины сети «Перекресток» и «Магнолия» за невыполнение перчаточно-масочного режима. Затем правительство Москвы обсудило ужесточение мер против коронавируса и разработало новые рекомендации и ограничения.