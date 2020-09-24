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Вторая волна коронавируса началась в России. Власти ужесточают меры
24 Сентября 2020 427 0 Политика
Президент Владимир Путин поручил губернаторам усилить меры по борьбе с коронавирусом. Самому главе государства, по его собственному признанию, не хотелось бы вводить повторный карантин в связи с ростом числа заразившихся, но «ситуация может кардинально поменяться». После совещания у президента в Москве закрыли крупные магазины сети «Перекресток» и «Магнолия» за невыполнение перчаточно-масочного режима. Затем правительство Москвы обсудило ужесточение мер против коронавируса и разработало новые рекомендации и ограничения.
Меры борьбы ужесточаются
- В России начинается вторая волна коронавируса – с середины сентября в течение десяти дней стабильно растет число заразившихся. За последние сутки в России было зарегистрировано 6595 новых случая заражения. Это максимум с середины июля. При этом смертность более двух недель так же растет и составила за сутки 195 человек. Всего в России заразились коронавирусом 1,128 млн человек.
- Президент Путин провел в связи с этим совещание с губернаторами и призвал не «уводить эти проблемы на второй, на третий план». Потому что иначе «это будет очень тяжелое испытание – и для граждан, и для страны, для нашей экономики». Путин напомнил губернаторам, что в некоторых странах опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее. В России ситуация, по мнению президента «получше». Однако «стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», подчеркнул Путин.
- Путину не очень хочется возвращаться к карантину. Поэтому он попросил губернаторов обратить внимание на группы риска и обеспечить защиту граждан. Он порекомендовал работать с людьми спокойно, аккуратно, ненавязчиво. «Там, где это можно, конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать правила, в том числе и масочный режим», – сказал Путин.
- Сразу после совещания у Путина в Москве закрыли несколько крупных магазинов сети «Перекресток» и «Магнолия» за несоблюдение перчаточно-масочного режима. Затем в правительстве Москвы прошло обсуждение новых ограничений.
- В итоге мэр Москвы Сергей Собянин попросил 5 тыс. московских компаний перевести сотрудников на удаленную работу. Также с 1 октября москвичам в возрасте старше 65 лет рекомендуют «удаленку» и отказ от общественного транспорта.
- По информации РБК, дополнительные меры ограничений обсуждаются, и окончательного решения по ним пока нет. Власти не рискуют вводить повторный карантин, поскольку предыдущий, по оценке экономистов РАНХиГС, обошелся стране в 8 трлн руб.
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