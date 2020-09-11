Все дороги в России станут платными 65 0 Экономика

Проезд по автомобильным дорогам в России может стать платным. Уже с 2025 года, согласно плану Минтранса, плату предполагается взимать с проезда по региональным трассам, а к 2035-му – за использование городских дорог. Это, по замыслу властей, стимулирует россиян пересесть на велосипеды и самокаты, а за поддержку инициативы обещан бонус – бесплатный общественный транспорт.