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Все дороги в России станут платными
11 Сентября 2020 65 0 Экономика
Проезд по автомобильным дорогам в России может стать платным. Уже с 2025 года, согласно плану Минтранса, плату предполагается взимать с проезда по региональным трассам, а к 2035-му – за использование городских дорог. Это, по замыслу властей, стимулирует россиян пересесть на велосипеды и самокаты, а за поддержку инициативы обещан бонус – бесплатный общественный транспорт.
Россияне за все заплатят
- Российские власти решают проблему финансирования дорожно-транспортной инфраструктуры. Дорожного налога (регионы получают около 160 млрд руб. в год) и сборов по системе «Платон» не хватает для поддержания дорог в достойном виде. Поэтому Минтранс предлагает к 2035 году сделать все дороги в России платным и ввести к уже действующим налогам принцип «пользователь платит», сообщает РБК.
- Если стратегия будет принята, уже с 2025 года за проезд по региональным дорогам придется платить, а к 2035 году плату будут на всех дорогах, включая дорожную сеть городских агломераций. Действующее законодательство предписывает при открытии платной дороги предоставлять бесплатную альтернативу и запрещает брать плату, кроме как в виде разового платежа за въезд или определенный срок пользования.
- Минтранс отмечает, что граждане в ответ на введение платы за использование дорог массово пересядут на велосипеды и самокаты. Власти готовы даже сделать бесплатным общественный транспорт, если их стратегия будет реализована. Безусловно, все собранные деньги пойдут на финансирование транспортной инфраструктуры.
- Ожидать миграции население на немоторизованные виды транспорта стоит ближе к 2035 году. Тогда же примерно появятся бесплатные автобусы и троллейбусы, которые в Эстонии и Люксембурге и без дополнительных налогов бесплатны.
- Минтранс уже предлагал брать плату за проезд по дорогам общего пользования и въезд в города. Госдума даже рассматривала соответствующий законопроект в 2016 году. Однако из-за волны критики была отвергнута правовым управлением Госдумы. При этом мэр Москвы Сергей Собянин инициативу поддержал, а депутаты забеспокоились о том, что местные власти получат полномочия, «неопределенные по объему».
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