Новый налог. За бесплатный общественный транспорт заплатят автомобилисты 677 0 Экономика

Российские власти готовятся ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Но заплатят за него автолюбители – большинство дорог как на федеральном и региональном, так и на городском уровнях станут платными. Такую стратегию Минтранс разработал до 2035 года и представил правительству.