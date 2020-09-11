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Новый налог. За бесплатный общественный транспорт заплатят автомобилисты
11 Сентября 2020 677 0 Экономика
Российские власти готовятся ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Но заплатят за него автолюбители – большинство дорог как на федеральном и региональном, так и на городском уровнях станут платными. Такую стратегию Минтранс разработал до 2035 года и представил правительству.
Платить будут в итоге все
- В Минтрансе собираются ввести механизм «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов уже с 2025 года за использование дорог. Сначала палата будет взиматься за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году – со всех дорог, включая городские, пишет РБК. Это позволит властям взять еще больше денег с россиян на «финансирование транспортной инфраструктуры».
- Однако подобная инициатива не имеет шансов пройти, если в ней не будет «пряника» для отдельной категории граждан. Поэтому документ предусматривает «стимулирование использования транспорта общего пользования». В силу того, что общественный транспорт пользуется небольшой популярностью и у него происходит отток пассажиров, власти планируют сделать проезд в нем бесплатным.
- Пока в мире не очень много примеров бесплатного общественного транспорта – он есть только в Эстонии и Люксембурге. В Лондоне концепция «пользователь платит» реализована для въезда в центральную часть города. Эксперты считают идею сомнительной с экономической точки. По их словам, городской транспорт и так субсидируется за счет бюджета и нагрузка на него вырастет, а соответственно, ляжет на всех налогоплательщиков. Однако они не учитывают, что вырастут поступления от использования дорог на личном транспорте, хотя они могут по закону расходоваться исключительно на инфраструктуру.
- Приготовиться к нововведению предстоит в ближайшее время крупным городам – Москве и Санкт-Петербургу. Никаких юридических препятствий для концепции «пользователь платит» нет, кроме одного – по действующему законодательству при введении платы за проезд по одной дороге власти должны предоставить альтернативный бесплатный вариант.
- Специалисты считают, что обойти этот принцип можно только в одном случае – если плата будет браться в рамках дорожного налога или разового платежа за определенный срок при въезде. Но скорее всего россиянам повысят налог, который правительство недавно отказалось отменять, и продавят инициативу за счет «ярко выраженной социальной направленности». Также большинство разменяло повышение пенсионного возраста на 1 тыс. руб. прибавки. Тысячу проели сразу, а расплачиваться предстоит годами жизни.
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