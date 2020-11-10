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Возмутила цена. Польша откажется от российского газа
10 Ноября 2020 385 0 Экономика
Страсти между «Газпромом» и польской компаний PGNiG не утихают. Российская сторона в этом году выплатила Польше рекордные 1,5 млрд долларов за завышенные цены и вынужденно снизила их до минимума из-за пандемии. Но теперь в рамках действующего контракта инициировала повышение стоимости топлива, что возмутило польских покупателей. Стороны продолжат спорить и возможно даже одержат промежуточные победы, однако через два года Польша намерена прекратить закупки российского газа.
Споры о ценах доведут до разрыва
- После отказа Украины от импорта российского газа сериал с «газовыми войнами» переместился западнее – в Польшу. В 2020 году «Газпром» проиграл суд с польской PGNiG и выплатил рекордную компенсацию в 1,5 млрд долларов за завышенные цены на топливо, которые Польша вынуждена была платить по «нерыночному» контракту.
- Время выплаты пришлось на падение газовых цен в Европе до 40 долларов за тысячу кубометров. «Газпрому» некоторое время было даже не выгодно экспортировать газ европейским потребителям – экспорт обходился дороже себестоимости в 100 долларов. Но к концу осени ситуация изменилась – цены на ключевых газовых хабах в Европе выросли до 170 долларов. Воспользовавшись этой ситуаций, «Газпром экспорт» 9 ноября направил предложение PGNiG повысить контрактную цену на газ.
- Естественно, Польша назвала предложение «Газпрома» необоснованным и не соответствующим формальным требованиям контракта. По этому самому контракту страна обязана закупать из 10 млрд кубометров не менее 8,7 млрд кубометров в год. Либо, согласно правилу «бери или плати», оплачивать объем, который не был отобран. В связи с этим Польша очень чувствительна к цене и готова за нее биться в европейских судах.
- Также стоит отметить, что Польша сильно зависит от российского газа – 60% поставок топлива в страну приходится на Россию. Однако республика старается диверсифицировать источники импорта – польские власти намерены закупать СПГ у США и Китара, а трубопроводный газ – по газопроводу Baltic Pipe у Норвегии. С Россией Ямальский контракт, заключенный в далеком 1996 году, прекратит свое действие в конце 2022 года и не будет продлен.
- Польские власти усиленно готовятся к разрыву отношений с «Газпромом». На текущий момент PGNiG уже зафрахтовала два СПГ-танкера у норвежской Knutsen OAS Shipping сроком на 10 лет. Танкеры вмещают до 174 тыс. кубометров СПГ каждый. К 2023 году два корабля должны обеспечить более 60% потребностей Польши в газе и полностью заменить американским СПГ российские трубопроводные поставки. После этого поляки смогут спорить о цене и дальше, но уже с американскими поставщиками, для которых намного интереснее азиатский рынок.
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