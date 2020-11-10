Возмутила цена. Польша откажется от российского газа 385 0 Экономика

Страсти между «Газпромом» и польской компаний PGNiG не утихают. Российская сторона в этом году выплатила Польше рекордные 1,5 млрд долларов за завышенные цены и вынужденно снизила их до минимума из-за пандемии. Но теперь в рамках действующего контракта инициировала повышение стоимости топлива, что возмутило польских покупателей. Стороны продолжат спорить и возможно даже одержат промежуточные победы, однако через два года Польша намерена прекратить закупки российского газа.