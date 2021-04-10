«Война так не готовится». Кремль мог стянуть войска к Донбассу для демонстрации силы 176 0 Политика

Российские власти стягивают войска к границе с Украиной для «преднамеренной демонстрации силы». Об этом агентству Reuters заявил источник, близкий к Кремлю и сепаратистам на востоке Украины. По его словам, войска специально подходят к границе открыто, в дневное время. Источник подчеркнул, что «война так не готовится». Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак пригрозил Киеву, что активные военные действия в Донбассе станут «началом конца Украины».