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«Война так не готовится». Кремль мог стянуть войска к Донбассу для демонстрации силы

10 Апреля 2021 176 0 Политика
«Война так не готовится». Кремль мог стянуть войска к Донбассу для демонстрации силы

Российские власти стягивают войска к границе с Украиной для «преднамеренной демонстрации силы». Об этом агентству Reuters заявил источник, близкий к Кремлю и сепаратистам на востоке Украины. По его словам, войска специально подходят к границе открыто, в дневное время. Источник подчеркнул, что «война так не готовится». Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак пригрозил Киеву, что активные военные действия в Донбассе станут «началом конца Украины».

Кремль демонстрирует силу Киеву

  • Москва направляет войска к границе с Украиной в районе Донбасса для «демонстрации силы» украинской стороне, пишет Reuters со ссылкой на близкий к Кремлю и непризнанным республикам источник. Все делается открыто именно для того, чтобы произвести нужный эффект. «Война так не готовится, это просто демонстрация силы», – сказал источник.
  • По данным портала janes.com, в приграничные с Украиной области стянуты: колонна «Искандеров» 119-ой ракетной бригады Центрального военного округа, 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада, 6-й танковый полк. К границе везут БМП, артиллерию дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек».
  • Согласно информации американской разведки, о которых писал CNN, США видят в скоплении российской армии у границ Украины «тренировки и учения». Перехват переговоров российской стороны пока не обнаружил планов агрессивных военных действий. Но Пентагон намерен действовать, «если что-то изменится», заявил источник CNN. В частности, в Черное море США уже выслали военные корабли «для поддержки Киева».

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  • По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), которые приводит Reuters, президент России Владимир Путин использует наращивание военной мощи, чтобы «отвлечь россиян от оппозиции внутри страны» перед осенними выборами в Госдуму и не допустить новые протесты в поддержку Алексея Навального.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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