США могут отправить военный флот в Черное море для поддержки Украины 223 1 Политика

Военные корабли США могут войти в Черное море для демонстрации поддержки Украины. Такой ответ Пентагон рассматривает на усиление российского военного присутствия у границы Донбасса, сообщает CNN со ссылкой на источники в ведомстве. Пока американские военно-морские силы наблюдают за ситуацией с помощью разведки с воздуха и не рассматривают скопление российской армии у границы Украины как подготовку к агрессии.