США могут отправить военный флот в Черное море для поддержки Украины
9 Апреля 2021 223 1 Политика
Военные корабли США могут войти в Черное море для демонстрации поддержки Украины. Такой ответ Пентагон рассматривает на усиление российского военного присутствия у границы Донбасса, сообщает CNN со ссылкой на источники в ведомстве. Пока американские военно-морские силы наблюдают за ситуацией с помощью разведки с воздуха и не рассматривают скопление российской армии у границы Украины как подготовку к агрессии.
США готовы войти в Черное море
- Американский военный флот может отправиться в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку Украине на фоне обострения конфликта в Донбассе, пишет CNN со ссылкой на Пентагон. На текущий момент военные проводят разведку с воздуха и оценивают активность российского флота и передвижение войск в Крыму, где проходят учения десантников.
- Максимальное скопление российских войск у границы Украины с 2014 года пока не рассматривается Пентагоном как подготовка к военной агрессии. По данным разведки США, Россия проводит учения и тренировки. Никаких приказов о дальнейших действиях американцы не перехватили. Но США не исключат, что «что-то изменится» в любой момент. В таком случае американские военные начнут действовать, говорит источник CNN. В Вашингтоне, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, «все больше обеспокоены российской агрессий на Востоке Украины». Поэтому США ведут диалог с партнерами по НАТО.
- По данным Janes.com, 8 апреля к границе с Украиной подошла колонна «Искандеров» 119-ой ракетной бригады Центрального военного округа из Свердловской области. Также к Донбассу стягиваются 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк. Кроме этого, к границе везут БМП, артиллерию, огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» и реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган».
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время второго телефонного разговора с Владимиром Путиным за неделю потребовала отвести войска от украинской границы, чтобы не повышать градус напряжения. Но Путин заявил о «провокациях» Киева на линии соприкосновения сторон. Президент России потребовал от Киева выполнять минские соглашения и налаживать прямой диалог с ДНР и ЛНР.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Замглавы администрации президента, отвечающий за Донбасс, Дмитрий Козак предрек «конец Украины» в случае военных действий и пообещал защищать российских граждан в ДНР и ЛНР, где последние годы шла активная раздача российских паспортов гражданам Украины.
Написать комментарий
это не плохо, ибо удержит от войны тех, кто считает себя сильнее в отношении слабых. плохой мир лучше войны.